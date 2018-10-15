В Екатеринославке пьяный водитель протаранил машину ГИБДД

После столкновения машина ДПС получила серьёзные механические повреждения, а также пострадал инспектор ДПС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в населенном пункте Екатеринославка Октябрьского района ночью 15 октября.

Как сообщает МВД по Амурской области, водитель иномарки, который по предварительным данным, находился за рулем в нетрезвом состоянии, допустил столкновение с машиной «ВАЗ» ДПС.

Последняя выехала на встречную полосу перед столкновением. В результате ДТП травмы получил пассажир «ВАЗа» — инспектор ДПС.

По факту произошедшего проводятся проверки. В отношении водителя иномарки составили протоколы об административном правонарушении.

Фото: instagram.com/blag_dtp.