Столкновение фуры и автобуса произошло 15 октября на трассе «М5» в районе поворота в сторону населенного пункта Алешня в Рыбновском районе Рязанской области.
Семь человек пострадали в ДТП фуры и автобуса в Рыбновском районе
15.10.2018 19:16
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Причины и обстоятельства, по которым произошло ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
Как сообщает региональный минздрав, медицинская помощь после аварии потребовалась 7 пострадавшим.
Всем им оказали помощь и отпустили домой, за исключением 17-летнего пассажира, который получил травмы средней степени тяжести.
Фото: progorod62.ru.
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