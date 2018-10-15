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Семь человек пострадали в ДТП фуры и автобуса в Рыбновском районе

ДТП
15.10.2018 19:16
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Столкновение фуры и автобуса произошло 15 октября на трассе «М5» в районе поворота в сторону населенного пункта Алешня в Рыбновском районе Рязанской области.

Причины и обстоятельства, по которым произошло ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Как сообщает региональный минздрав, медицинская помощь после аварии потребовалась 7 пострадавшим.

Всем им оказали помощь и отпустили домой, за исключением 17-летнего пассажира, который получил травмы средней степени тяжести.

Фото: progorod62.ru.

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