Skoda показала новый купе-кроссовер Skoda Kodiaq GT

Эта модель получит индекс GT и она будет отличатся от классического Kodiaq «заваленной» линией крыши. Известно, что Skoda Kodiaq GT станет на 27 мм ниже и на 63 короче, чем Kodiaq.

Моторная гамма модели останется без изменений, трансмиссия также не будет меняться. Стоит отметить, что купеобразный кроссовер будет предлагаться только в Китае, но нельзя исключать, что он станет глобальной моделью.