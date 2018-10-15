Чешский автопроизводитель сейчас сосредоточен на развитии модельного ряда представителей SUV и следующей моделью, которую представят, станет купеобразная версия Kodiaq.
Skoda показала новый купе-кроссовер Skoda Kodiaq GT
15.10.2018 19:26
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Эта модель получит индекс GT и она будет отличатся от классического Kodiaq «заваленной» линией крыши. Известно, что Skoda Kodiaq GT станет на 27 мм ниже и на 63 короче, чем Kodiaq.
Моторная гамма модели останется без изменений, трансмиссия также не будет меняться. Стоит отметить, что купеобразный кроссовер будет предлагаться только в Китае, но нельзя исключать, что он станет глобальной моделью.
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