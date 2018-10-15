КАМАЗы пятого поколения представят до конца 2018 года

Компания КАМАЗ считает более перспективным пятое поколение грузовиков, которое будет официально представлено уже в 2018 году.

Журналистам АО «ТАТМЕДИА» удалось пообщаться с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным, который рассказал им про новое поколение грузовиков, которые уже будут оснащаться кабиной К-5.

Она будет значительно удобнее, у тому же у нее все органы управления будут расположены на расстоянии вытянутой руки и новые грузовики уже будут оснащаться 10-дюймовым сенсорным экраном.

Новые модели позволят автопроизводителю развиваться дальше. Первая партия грузовиков пятого поколение будет отправлена в транспортные компании «КАМАЗа» и крупным грузоперевозчикам, от них завод будет получать обратную связь.

Сейчас компания выпускает автомобили с кабиной 2,3 метра и по заявлению топ-менеджера КАМАЗа такие модели уже заняли 95% рынка.