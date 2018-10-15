Предшественник автомобиля стоял на конвейере немецкой марки в Брюсселе, а вот новое поколение было решено начать выпускать на заводе марки SEAT в Испании.
Новое поколение Audi A1 начали выпускать на заводе марки SEAT
15.10.2018 07:50
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На этой производственной площадке осуществляется выпуск еще и моделей SEAT Ibiza и Arona.
С нового для модели Audi A1 завода автомобили будут поставлять в другие европейские страны.
Напомним, что Audi рассекретила новое поколение автомобиля Audi A1 в начале лета. Подробности о модели портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.
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