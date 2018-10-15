Skoda к 2020 году выпустит соперника кроссоверу Nissan Juke‍

Чешский производитель к концу десятилетия выпустит еще один компактный кроссовер, который по свои размерам будет меньше нынешнего Skoda Karoq, но больше чем Volkswagen T-Roc.

Новый кроссовер будет на рынке конкурировать с автомобилями типа Nissan Juke. В недавнем интервью с журналистами профилирующих изданий представитель Skoda отметил, что новый кроссовер бренда будет представлен в течении 12 месяцев. Подробности про будущий «паркетник» журналистам пока не стали раскрывать.

Но уже известно, что в его основе будет лежать платформа MQB A0, созданная концерном Volkswagen Group. Про моторы и другие технические характеристики пока ничего не известно.

Но в интервью отметили, что кроссовер будет практичным как и все автомобили бренда, а его салон будет одним из самых просторных в своем классе.