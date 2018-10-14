Тюнинг-ателье Mitsuoka превратило Mazda MX-5 в старый Chevrolet Corvette

Тюнинговое ателье Mitsuoka представило новую модель, созданную на базе родстера Mazda MX-5. Модель получила название Rock Star и при ее создании тюнеры вдохновлялись Chevrolet Corvette Stingray.

Японский родстер был изменен до неузнаваемости, к тому же у него появились новые кузовные панели и круглые фонари. Салон родстера изменять не стали, и остался таким как и у оригинальной версии.

Также Mitsuoka не трогала двигатель, поэтому под капотом располагается 1,5-литровый мотор мощностью 130 л.с. При этом у оригинального Chevrolet Corvette Stingray был установлен 5,3-литровый V8 мощность от 250 сил и версия с семилитровым двигателем, мощность которого составляла 435 л.с