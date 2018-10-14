Российские журналисты подготовили ТОП-5 автомобилей из сегмента кроссоверов и внедорожников, которые будут лучшими в ценовом сегменте до одного миллиона рублей. Впрочем, согласно статистике россияне приобретают кроссоверы со средней стоимостью один миллион рублей.
Составлен ТОП-5 лучших кроссоверов с ценой до 1 млн рублей
14.10.2018 13:16
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Лучшим в списке стал Hyundai Creta, который на российском рынке предлагается по цене от 905 тысяч рублей.
Вероятно стоимость этой модели и его оснащение сделало кроссовер самым востребованным на рынке новых автомобилей. На втором месте с ценником от 700 тысяч рублей оказался кроссовер Рено Дастер, который в топовом исполнении обойдётся покупателям в 1,1 миллиона рублей.
В тройке лучших расположили Ford EcoSport, начальная стоимость которого составляет 983 тысячи рублей.
В первую пятерку эксперты определили Renault Kaptur и Nissan Terrano, стоимость которых стартует с отметки 944 и 940 тысяч рублей.
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