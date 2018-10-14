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Tesla выпустила 100 тысяч электромобилей Tesla Model 3

Новости
14.10.2018 12:43
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Как известно у американской компании Tesla возникли проблемы с производством недорогого в линейке электромобиля. Длительное время производитель не мог увеличить объёмы производства, а тем временем клиенты продолжали оформлять заказы на автомобиль.

Недавно Tesla начала выпускать пять тысяч автомобилей в неделю и только сейчас производитель преодолел отметку в 100 тысяч выпущенных электромобилей Tesla Model 3.

При этом даже несмотря на это многие клиенты, оформившие заказ, по-прежнему ждут свою машину.

Известно, что уже Tesla оформила 455 тысяч заказов на Model 3, который имеет ценник в 35 тысяч долларов минимум.

 

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