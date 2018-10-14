Эксперты составили ТОП-5 лучших автомобилей с пробегом за 2018 год

В список лучших автомобилей с пробегом за 2018 год попали модели, у которых реже всего возникают поломки.

Рейтинг, состоящий из пяти моделей, был составлен экспертами TUV. На последней строчке списка расположился автомобиль Toyota Corolla.

Незначительные поломки возникают у 19% владельцев. Немного реже сталкиваются с проблемами владельцы Ford Fusion.

Показатель поломок в этой машине составил 18 процентов и этот автомобиль расположился на четвертой строчке ТОПа.

В тройке лучших оказался Mazda 2 с результатом 16 процентов. Вторая строчка принадлежит еще одной модели японской марки Toyota и это Corolla Verso с результатом 15 процентов.

Ну и лидером лучших автомобилей с пробегом за 2018 год оказался Porsche 911. В спорткаре последнего поколения поломки возникают у 10% владельцев.