BMW опубликовала «последнее» изображение будущего флагмана BMW X7

Уже в этом месяце состоится официальная презентация большого флагманского кроссовера от BMW. Пока точной даты презентации в компании не озвучили, но по информации ряда зарубежных журналистов, опубликованный недавно тизер, станет последним перед премьерой.

На тизере показали переднюю часть новой флагманской модели, презентация которой ожидается в ближайшие несколько дней.

Тизерное изображение появилось на официальной страничке компании в Facebook. Кроссовер на рынке составит конкуренцию таким моделям как Cadillac Escalade, Audi Q7 и Range Rover. В его основе располагается платформа CLAR.

В линейке двигателей ожидается трехлитровый бензиновый и дизельный агрегаты, которые будут работать в паре с восьмискоростным автоматом.

В салоне автомобиля установят панель приборов, подобную той, что использовали в 8-Series, при этом большой экран имеет дизайн, как у 5-Series.

При отделке салона использовалось дерево, алькантара и кожа. Серийное производство кроссовера будет налажено на предприятии компании в Спартанбурге.