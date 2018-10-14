Уже в этом месяце состоится официальная презентация большого флагманского кроссовера от BMW. Пока точной даты презентации в компании не озвучили, но по информации ряда зарубежных журналистов, опубликованный недавно тизер, станет последним перед премьерой.
BMW опубликовала «последнее» изображение будущего флагмана BMW X7
На тизере показали переднюю часть новой флагманской модели, презентация которой ожидается в ближайшие несколько дней.
Тизерное изображение появилось на официальной страничке компании в Facebook. Кроссовер на рынке составит конкуренцию таким моделям как Cadillac Escalade, Audi Q7 и Range Rover. В его основе располагается платформа CLAR.
В линейке двигателей ожидается трехлитровый бензиновый и дизельный агрегаты, которые будут работать в паре с восьмискоростным автоматом.
В салоне автомобиля установят панель приборов, подобную той, что использовали в 8-Series, при этом большой экран имеет дизайн, как у 5-Series.
При отделке салона использовалось дерево, алькантара и кожа. Серийное производство кроссовера будет налажено на предприятии компании в Спартанбурге.