В Омске пассажирская маршрутка после ДТП влетела в столб

На момент дорожной аварии в салоне маршрутки пассажиров не было.

В Омске сегодня 13 октября около полудня улице Мельничная произошло столкновение маршрутки и автомобиля ВАЗ.

Кто из водителей спровоцировал ДТП и при каких обстоятельствах предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

В результате после столкновения маршрутка врезалась в столб, а легковушка получила механические повреждения.

В этом ДТП кроме транспортных средств никто не пострадал.



