На момент дорожной аварии в салоне маршрутки пассажиров не было.
В Омске пассажирская маршрутка после ДТП влетела в столб
13.10.2018 15:49
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В Омске сегодня 13 октября около полудня улице Мельничная произошло столкновение маршрутки и автомобиля ВАЗ.
Кто из водителей спровоцировал ДТП и при каких обстоятельствах предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
В результате после столкновения маршрутка врезалась в столб, а легковушка получила механические повреждения.
В этом ДТП кроме транспортных средств никто не пострадал.
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