Жуткая дорожная авария произошла 12 октября вечером на Евпаторийском шоссе под Симферополем.
Два человека погибли в ДТП микроавтобуса и «КамАЗа» под Симферополем
13.10.2018 15:42
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Участниками дорожно-транспортного происшествия стал микроавтобус Volkswagen Transporter и самосвал «КамАЗ». Первые сообщения об аварии появились в социальных сетях от очевидцев.
Подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются. По информации очевидцев микроавтобус врезался в самосвал, припаркованный у обочины.
Как пишут «РИА Новости», ссылаясь на источник в экстренных службах, в дорожно-транспортном происшествии погибло два человека.
В больницу с места аварии доставили еще одного человека с травмами.
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