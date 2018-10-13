Два человека погибли в ДТП микроавтобуса и «КамАЗа» под Симферополем

Жуткая дорожная авария произошла 12 октября вечером на Евпаторийском шоссе под Симферополем.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стал микроавтобус Volkswagen Transporter и самосвал «КамАЗ». Первые сообщения об аварии появились в социальных сетях от очевидцев.

Подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются. По информации очевидцев микроавтобус врезался в самосвал, припаркованный у обочины.

Как пишут «РИА Новости», ссылаясь на источник в экстренных службах, в дорожно-транспортном происшествии погибло два человека.

В больницу с места аварии доставили еще одного человека с травмами.