СМИ: УАЗ возобновляет работу над проектом кроссовера УАЗ 3170

Ряд СМИ сегодня сообщили, что «УАЗ» возобновляет проект кроссовера 3170, который недавно закрыли.

Данную информацию в российской компании никак не комментируют, и скорее всего не будут.

Еще в сентябре генеральный директор «УАЗ» Вадим Швецов заявил, что компания отказываться от этого проекта.

Вместо него поклонников все же ждет некая новинка и более того под другим брендом. О каком новом автомобиле идет речь неизвестно и не факт, что это будет кроссовер.

Напомним, что работа над проектом 3170 началась еще в 2014 году, однако работы нередко приостанавливали.

Предполагалось, что компактный кроссовер появится в 2020 году, а позже сроки перенесли на 2022 год. В результате оказалось, что кроссовер не выйдет вообще.