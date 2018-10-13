Ряд СМИ сегодня сообщили, что «УАЗ» возобновляет проект кроссовера 3170, который недавно закрыли.
СМИ: УАЗ возобновляет работу над проектом кроссовера УАЗ 3170
13.10.2018 15:29
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Данную информацию в российской компании никак не комментируют, и скорее всего не будут.
Еще в сентябре генеральный директор «УАЗ» Вадим Швецов заявил, что компания отказываться от этого проекта.
Вместо него поклонников все же ждет некая новинка и более того под другим брендом. О каком новом автомобиле идет речь неизвестно и не факт, что это будет кроссовер.
Напомним, что работа над проектом 3170 началась еще в 2014 году, однако работы нередко приостанавливали.
Предполагалось, что компактный кроссовер появится в 2020 году, а позже сроки перенесли на 2022 год. В результате оказалось, что кроссовер не выйдет вообще.
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