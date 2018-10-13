Иваново: два человека пострадали в ДТП маршрутки и «Шевроле»

Транспортные средства столкнулись сегодня утром на пересечении Лежневской и проспекта Текстильщиков в Иваново.

Предварительно установлено, что спровоцировал столкновение водитель автомобиля «Шевроле Спарк», за рулем которого находилась женщина.

Последняя начала поворот до того, как загорелась стрелка на светофоре, которая разрешает поворот.

Из-за этого иномарка врезалась в маршрутку «Фиат Дукато».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, которым потребовалась госпитализация.

Все обстоятельства и причины ДТП продолжают устанавливать.