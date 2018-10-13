Транспортные средства столкнулись сегодня утром на пересечении Лежневской и проспекта Текстильщиков в Иваново.
Иваново: два человека пострадали в ДТП маршрутки и «Шевроле»
13.10.2018 15:23
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Предварительно установлено, что спровоцировал столкновение водитель автомобиля «Шевроле Спарк», за рулем которого находилась женщина.
Последняя начала поворот до того, как загорелась стрелка на светофоре, которая разрешает поворот.
Из-за этого иномарка врезалась в маршрутку «Фиат Дукато».
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, которым потребовалась госпитализация.
Все обстоятельства и причины ДТП продолжают устанавливать.
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