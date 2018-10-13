Пожилая женщина попала под колеса автомобиля на трассе «Тотьма — Еденьга» в Тотемском районе.
Пожилая женщина погибла в ДТП на трассе в Тотемском районе
13.10.2018 14:57
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В районе первого километра автомобильной дороги 71-летняя женщина шла по проезжей части в вечернее время.
В это время по дороге ехала иномарка, водитель которой поздно заметил пешехода, движущегося во встречном направление и сбил его.
Травмы полученные женщиной оказались смертельными и она скончалась на месте.
По факту наезда на пешехода проводятся проверки и устанавливаются все обстоятельства.
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