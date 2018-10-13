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Пожилая женщина погибла в ДТП на трассе в Тотемском районе

ДТП
13.10.2018 14:57
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Пожилая женщина попала под колеса автомобиля на трассе «Тотьма — Еденьга» в Тотемском районе.

В районе первого километра автомобильной дороги 71-летняя женщина шла по проезжей части в вечернее время.

В это время по дороге ехала иномарка, водитель которой поздно заметил пешехода, движущегося во встречном направление и сбил его.

Травмы полученные женщиной оказались смертельными и она скончалась на месте.

По факту наезда на пешехода проводятся проверки и устанавливаются все обстоятельства.

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