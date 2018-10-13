Компания Yamaha показала прототип небольшого пикапа Cross Hub

Известный во всем мире производитель Yamaha в Токио показал концепт Yamaha Cross Hub.

Впервые об этом концепте сообщалось год назад. В данной модели японская компания показала свое видение молодежного автомобиля, который можно использовать для активного отдыха.

Размеры пикапа небольшие, а его длина составляет всего 4,5 метра, при этом в салоне есть 4 посадочных места.

Компоновка салона в концепте очень необычная: водительское кресло по центру, по его бокам с небольшим смещением назад еще два кресла, а за водительским сиденьем расположили еще одно посадочное место.

Такая компоновка салона позволила закруглить кабину, тем самым выиграть полезное пространство в кузове.

За этого в кузов без труда помещается кроссовый мотоцикл. Стоит отметить, что пикап Yamaha Cross Hub является концептом, который не станет серийным.