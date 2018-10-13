Volkswagen представила новое поколение Passat для Китая

Немецкий производитель Volkswagen обновил китайскую версию седана Passat. Модель также доступна и на американском рынке, но эта версия предлагается исключительно в кузове седан.

Новый Passat стал еще больше, чем европейская версия и теперь его длина составляет 4933 мм, при том что седан для Европы имеет длину 4767 мм.

Платформа у растянутого седана MQB. Она также используется и на других моделях марки, при этом у нового Passat колесная база составляет 2871 мм.

Растянутый «Пассат» отличается от европейской версии более солидной радиаторной решеткой и большим количеством хрома.

Салон китайской версии седана в большей степени похож на европейский, а также у него те же опции, которых к тому же очень много.

Среди них есть функция массажа в передних креслах, премиальная аудиосистема и проекционный дисплей.

К тому же для задних пассажиров есть отдельный климат-контроль и дополнительный блок управления передним пассажирским креслом, чтобы задний пассажир самостоятельно мог отодвинуть кресло.

Моторная гамма у большого седана Passat осталась прежней, но некоторые моторы стали немного мощнее. Также в ряду осталась и гибридная силовая установка.

Производство нового «Пассата» налажено на заводе Shanghai Volkswagen и тут стоит отметить, что в Китае есть еще и европейская версия Passat, но она там предлагается под названием Magotan.

Через несколько месяцев Volkswagen представит и американский вариант седана Passat, который будет отличатся моторами.