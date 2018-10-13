Участниками автомобильной аварии стали два автомобиля – машина такси Lada Largus и Škoda Octavia.
Четыре человека пострадали в ДТП с участием такси в Курске
13.10.2018 14:34
23 0
Столкновение легковушек произошло на Магистральном проезде в Курске накануне вечером.
Кто спровоцировал столкновение и при каких обстоятельствах выясняют правоохранители.
Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.
Среди пострадавших оказались два водителя и по одному из пассажиров автомобилей.
Проверки по факту ДТП продолжаются.
Комментарииcomments powered by HyperComments