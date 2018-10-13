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Четыре человека пострадали в ДТП с участием такси в Курске

ДТП
13.10.2018 14:34
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Участниками автомобильной аварии стали два автомобиля – машина такси Lada Largus и Škoda Octavia.

Столкновение легковушек произошло на Магистральном проезде в Курске накануне вечером.

Кто спровоцировал столкновение и при каких обстоятельствах выясняют правоохранители.

Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.

Среди пострадавших оказались два водителя и по одному из пассажиров автомобилей.

Проверки по факту ДТП продолжаются.

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