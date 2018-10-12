В Ford придумали, как избавить дороги от светофоров‍

Ford приступила к испытаниям системы Intersection Priority Management, которая в будущем позволит полностью отказаться от светофоров.

Данная система автоматически предает и получает информацию о других участниках движения, а также обменивается данными о местоположении, скорости движения и траектории автомобиля, который приближается к перекрёстку.

На основании обмена информации у каждого участника движения корректируется скорость и они проезжают перекресток не мешая друг другу. Intersection Priority Management использует технологию обмена данными Vehicle-to-Vehicle.

Новая система может применятся в автомобилях с беспилотными системами или традиционных машинах, но для ее полной реализации нужно, чтобы в городе все участники движения были оснащены Intersection Priority Management.

