Тюнеры ABT Sportsline представили спортивный седан Audi A8

Специалисты немецкого тюнинг-ателье разработали пакет доработок для седана Audi A8, сделав его более спортивным.

В пакете для автомобиля предлагают аэродинамические элементы обвеса, новые колесные диски, размер которых составит от 20 до 22 дюймов, а доя варианта с трехлитровым дизельным мотором доступна возможность установки дополнительного блока управления ABT Power.

Последнее увеличит отдачу мотора до 330 лошадиных сил, а показатель крутящего момента составит 650 Нм.

Стоимость пакета доработок составит 172 тысячи рублей в переводе. Еще в почти 90 тысяч рублей обойдется установка заднего спойлера из карбона. О ценах на установку блока не сообщается. Для заказа пакеты доработок станут доступны в ноябре.