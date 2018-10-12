Обновленный кроссовер Mazda CX-5 2019 получил турбомотор

Японская компания на домашнем рынке обновила кроссовер Mazda CX-5. Эта версия появится в дилерских центрах в следующем месяце и она теперь будет предлагаться с турбомотором.

Обновлённая Mazda CX-5 будет оснащаться 2,5-литровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 230 л.с. Такой ДВС можно встретить на Mazda CX-9 и Mazda 6.

В паре с турбированным агрегатом будет работать автоматическая трансмиссия. Также для Mazda CX-5 добавили фирменную систему Vectoring Control (GVC), которая постоянно следит за положением руля, педали «газа» и скоростью.

Основываясь на этих параметрах система автоматически решает, какой крутящий момент дать на передний привод.

Также в Mazda CX-5 появилась новая версия под названием Exclusive Mode, у которой добавляются в салон элементы из натурального дерева, новые кресла обшитые кожей Nappa и премиальная аудиосистема от Bose. Отличить новую версию можно будет по 19-дюймовым колесным дискам.

Напомним, Mazda CX-5 в России собирается на совместном заводе Mazda и Sollers. Базовая версия «паркетника» стоит от 1 520 000 рублей.