В России назвали самые дешевеющие автомобили‍

Рейтинг автомобилей, которые дешевеют больше всех, составили специалисты сервиса «Юла».

На основании анализа цен на автомобили в России и были названы самые дешевеющие автомобили на российском рынке.

При составлении рейтинга учитывались автомобили, возраст которых не превышает пять лет. Как оказалось, больше всего теряют в цене автомобили Genesis G80.

Только за год такая модель авто дешевеет на 45 процентов. Немного меньше дешевеет Mercedes-Benz V-Класс, который расположился на втором месте – минус 39% за год.

Одинаковый показатель падения в цене у моделей Subaru Outback и Mercedes-Benz C-Класс. Эти автомобили оказались на третьем и пятом месте с результатом – минус 38%.

В первой пятерке оказался еще и Land Rover Range Rover (минус 37% за год). Если рассматривать выгодные автомобили, то на первом месте оказался Nissan Almera, который дешевеет всего на 12%.

13 процентов теряют в цене автомобили Hyundai ix35, Renault Megane и Mitsubishi Lancer, ну и в пятерке оказался Chevrolet Spark с падением стоимости в 14%.