Скоро автомобиль сможет передавать данные о здоровье владельца

Транспортные средства могут начать передавать данные о здоровье владельца в рамках нового проекта, который запускается НТИ «Автонет».

Более подробно о проекте рассказал президент некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС», соруководитель рабочей группы «Автонет» Александр Гурко в общении с журналистами «РИА Новости».

Проект носит название «Автодата» и предполагает выделение порядка трех миллиардов рублей, которые будут на направлены на сбор и агрегацию автомобильных и транспортных данных уже существующих цифровых систем.

Среди таких данных будет качество дорог, погодные условия, эксплуатации автомобиля и даже состояние здоровья водителя.

В рамках проекта планируется сбор данных в том числе и от страховых компаний, с помощью V2X-технологий и частных «облачных» хранилищ.

Как отмечается, информации об автомобиле в сутки исходит не менее 4 терабайт. Проект «Автодата» уже поддержало немало ведомств в России и если он будет одобрен, то его запуск планируется уже во второй половине будущего года.