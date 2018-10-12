Утилизационный сбор, а точнее ставки последний раз повышали весной этого года. При этом сегодня появились сообщения, согласно которым утильсбор на территории РФ может вырасти на треть.
Утильсбор на территории РФ может вырасти на треть
12.10.2018 11:51
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В начале этого года утилизационный сбор на автомобили в большей степени затронул машины массового сегмента, которые оснащены силовыми установками объёмом до двух литров.
В таком случае утильсбор вырос на 90 процентов до 84 тысяч рублей. Повышение утилизационного сбора повлекло за собой удорожание ряда автомобилей.
При этом если учитывать все транспортные средства, то ставка в среднем выросла на 15 процентов, тогда как для легковушек среднее увеличение ставки было 39,4%.
Сегодня «КоммерсантЪ» пишет, что в России предлагают еще раз повысить утильсбор, только на этот раз на 30%.
При этом часть из денежной суммы от утилизации на автомобили предлагается направлять на поддержку экспорта.
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