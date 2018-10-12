Утилизационный сбор, а точнее ставки последний раз повышали весной этого года. При этом сегодня появились сообщения, согласно которым утильсбор на территории РФ может вырасти на треть.

В начале этого года утилизационный сбор на автомобили в большей степени затронул машины массового сегмента, которые оснащены силовыми установками объёмом до двух литров.

В таком случае утильсбор вырос на 90 процентов до 84 тысяч рублей. Повышение утилизационного сбора повлекло за собой удорожание ряда автомобилей.

При этом если учитывать все транспортные средства, то ставка в среднем выросла на 15 процентов, тогда как для легковушек среднее увеличение ставки было 39,4%.

Сегодня «КоммерсантЪ» пишет, что в России предлагают еще раз повысить утильсбор, только на этот раз на 30%.

При этом часть из денежной суммы от утилизации на автомобили предлагается направлять на поддержку экспорта.