Skoda Kodiaq в сентябре вошел в тройку лидеров московского рынка SUV‍

Как отмечает «Автостат», Skoda Kodiaq в сентябре впервые вошел в тройку самых популярных SUV Москвы, при этом лидером на рынке остается Hyundai Creta.

Последний был реализован в количестве 692 штук, что на четыре процента больше. На втором месте оказалась японская модель — Toyota RAV4.

Его продажи в сентябре составили 497 единиц, а это больше на 68%. Модель чешской марки Skoda – Kodiaq показал рост популярности в 6,6 раза и был продан в количестве 485 экземпляров.

В первой пятерке самых востребованных автомобилей сегмента кроссоверов и внедорожников в Москве оказались Volkswagen Tiguan и Nissan X-Trail. Обе модели показали рост продаж, а объёмы продаж составили 482 и 437 ед.

В десятке лидеров столичного авторынке оказались:

Отдельно стоит отметить, что в прошлом месяце в столице было продано 10 тысяч кроссоверов, что в сравнении с сентябрем 2017 года стало больше на 28%.