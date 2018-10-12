Популярные модели Ford подорожали в России от 9 до 20 тысяч рублей

В текущем месяце компания Ford переписала цены на несколько своих наиболее популярных моделей.

Автомобили марки подорожали на сумму от 9 до 20 тысяч рублей. Среди автомобилей, которые стали дороже оказался кроссовер EcoSport, модели Fiesta и Focus, седан Mondeo, кроссовер Kuga, а также автомобили семейства Fiesta, пишет «Автостат».

Последние прибавили в цене 9 тысяч рублей минимум. Теперь седан и хэтчбек Fiesta оценены в 849 и 839 тысяч рублей минимум, а максимальные цены составляют 1 034 000 и 1 024 000 рублей.

Все автомобили семейства Ford Focus в октябре стали дороже на 12 тысяч рублей. Все версии Mondeo в России за исключением комплектации Trend предлагаются по цене больше на 17 тысяч рублей.

Теперь стоимость седана варьируется от 1 442 000 до 2 092 000 рублей. Обновленный EcoSport прибавил в цене во всех комплектациях 12 тысяч рублей, а его дорестайлинговый вариант обойдется на 20 тысяч рублей дороже.

Kuga за исключением начальной комплектации подорожал на двадцать тысяч рублей.