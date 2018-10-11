Презентация нового электрического кроссовера от марки Mercedes-Benz проходила в Стокгольме в начале сентября и об этом «ТвоёАвто» сообщало ранее.
Mercedes-Benz привезет в Россию электрический кроссовер EQC
11.10.2018 16:34
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Серийная сборка новинки стартует на производственной площадке в Бремене.
Выпуск кроссовера запланирован на конец следующего года и как стало известно, модель доберется и до российского рынка.
Ориентировочными сроками выхода модели называют 2020 год, когда кроссовер получит ОТСС, пройдет адаптацию и сертификацию.
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