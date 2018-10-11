Российский офис премиальной марки сообщил о результатах своей деятельности по итогам сентября.
Кроссовер Infiniti QX50 стал лидером по продажам марки в РФ
11.10.2018 16:26
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Так, в прошлом месяце на рынке РФ было реализовано 616 автомобилей Infiniti, а этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стал выше на 33%.
С начала года дилеры марки реализовали 3 566 автомобилей, что хуже на восемь процентов. Чаще всего россияне в сентябре покупали кроссоверов Infiniti QX50, который и стал лидером по продажам марки в РФ с результатом 364 реализованных единицы.
На второй строчке оказался кроссовер QX60, который разошелся тиражом в количестве 106 штук.
В тройке лидеров по итогам сентября оказался внедорожник QX80. Его продажи составили 78 экземпляров.
Кроссовер Infiniti QX50 в РФ получил эксклюзивную версию QX50 Autograph
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