Кроссовер Infiniti QX50 стал лидером по продажам марки в РФ

Российский офис премиальной марки сообщил о результатах своей деятельности по итогам сентября.

Так, в прошлом месяце на рынке РФ было реализовано 616 автомобилей Infiniti, а этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стал выше на 33%.

С начала года дилеры марки реализовали 3 566 автомобилей, что хуже на восемь процентов. Чаще всего россияне в сентябре покупали кроссоверов Infiniti QX50, который и стал лидером по продажам марки в РФ с результатом 364 реализованных единицы.

На второй строчке оказался кроссовер QX60, который разошелся тиражом в количестве 106 штук.

В тройке лидеров по итогам сентября оказался внедорожник QX80. Его продажи составили 78 экземпляров.