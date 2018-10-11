Фургон Ford Transit превратили в батарейный StreetScooter Work

Американская компания на базе Ford Transit для Deutsche Post начала производство фургона StreetScooter Work XL.

Это электрическая модель, которую разработали по заказу немецкой почтовой службы, а для них будет доступно несколько версий фургона с батареей от 30 до 90 кВт-ч, на которых машина без подзарядки сможет проехать от 80 до 200 километров.

Сколько Deutsche Post заказала электрических фургонов пока не сообщается, но было отмечено, что их будут выпускать по 16 штук в день. Электрокары будут использоваться для перевозки посылок в городах Германии.

По предварительным подсчетам, один электрический фургон позволит немецкой компании экономить до 1900 литров дизельного топлива.

Ford StreetScooter Work XL сможет за раз перевести до 1 275 кг. Объём грузового отделения фургона составляет 20 кубометров, а мощность электрического мотора в фургоне 123 л.с.