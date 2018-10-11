Новый пикап Bollinger B2 начнут выпускать в 2019 году

Bollinger Motors представила свою новую электрическую модель с запатентованной системой сквозной погрузки. В прошлом году был показан внедорожник B1, а сейчас в компании разработали пикап B2.

Он оснащен двумя электрическими моторами и батареей 120 кВ-ч. Кузов электрического грузовика получил не очень большие размеры (175 на 124 см), но вот за счет сквозной загрузки на пикапе можно перевести шестиметровые доски. Силовая установка электрического пикапа выдает 560 л.с. и 600 Нм крутящего момента.

Максимальная скорость практичного пикапа будет составлять 160 км/ч, а разгон от 0 до 97 км/ч составит 6,5 сек.

Производство пикапа Bollinger B2, а также внедорожника B1 начнется в следующем году, а поставки клиентам запланированы на 2020 год.