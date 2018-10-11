Хэтчбек MINI One в России подорожал на 51 – 73 тыс. рублей

Изменение цены на автомобиль в октябре зафиксировали российские аналитики.

Подорожал на российском рынке хэтчбек MINI One, а сумма составила от 51 до 73 тысяч рублей, пишет «Автостат».

Без изменений осталась только стоимость самой дорогой версии автомобиля Jonh Cooper Works. Ценник на последнюю составляет 1 730 000 рублей.

При этом базовая комплектация MINI One теперь оценена в 1 350 000 рублей.