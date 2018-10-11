Изменение цены на автомобиль в октябре зафиксировали российские аналитики.
Хэтчбек MINI One в России подорожал на 51 – 73 тыс. рублей
11.10.2018 15:35
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Подорожал на российском рынке хэтчбек MINI One, а сумма составила от 51 до 73 тысяч рублей, пишет «Автостат».
Без изменений осталась только стоимость самой дорогой версии автомобиля Jonh Cooper Works. Ценник на последнюю составляет 1 730 000 рублей.
При этом базовая комплектация MINI One теперь оценена в 1 350 000 рублей.
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