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Хэтчбек MINI One в России подорожал на 51 – 73 тыс. рублей

Новости
11.10.2018 15:35
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Изменение цены на автомобиль в октябре зафиксировали российские аналитики.

Подорожал на российском рынке хэтчбек MINI One, а сумма составила от 51 до 73 тысяч рублей, пишет «Автостат».

Без изменений осталась только стоимость самой дорогой версии автомобиля Jonh Cooper Works. Ценник на последнюю составляет 1 730 000 рублей.

При этом базовая комплектация MINI One теперь оценена в 1 350 000 рублей.

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