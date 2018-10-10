До конца 2018 года определят площадку для выпуска автомобилей Aurus‍

Новые автомобили молодой российской марки могут собирать в Татарстане, об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В ходе правительственного часа в Госдуме министр промышленности и торговли рассказал, что сейчас для производства премиальных машин рассматривается экономическая зона «Алабуга».

Также в правительстве изучают возможности и других производственных площадок, причем окончательное решение будет принято до конца 2018 года.

Напомним, что Aurus начнут выпускать в 2019 году, сейчас на седан Senat принимают заказы и уже получено заявок больше чем компания может выполнить в первый год.

В модельном ряду Aurus будет седан, лимузин, микроавтобуса и внедорожник. Также в раках проекта «Кортеж» под брендом Aurus будет еще выпущен кроссовер и мотоцикл сопровождения.