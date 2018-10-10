Сразу несколько автомобилей марки Hyundai на российском рынке подорожали в октябре на сумму от 10 до 25 тысяч рублей, о чем сообщает «Автостат».
Hyundai повысил в России цены на самые популярные модели
Мониторинг цен на новые машины в России показал, что подорожали сразу пять популярных автомобилей марки Hyundai.
Так, на рынке изменились в большую сторону цены на седаны Elantra и Solaris, а также кроссоверы Tucson и Creta.
Эти автомобили стали дороже во всех комплектациях, а у модели Sonata с прежней ценой осталась только базовая комплектация.
Меньше всего прибавил в цене Elantra 2019, который предлагается по цене от 994 000 рублей, что на десять тысяч дороже.
Максимальная комплектация теперь имеет ценник 1 275 000 рублей. На 15 тысяч рублей стал предлагаться дороже Solaris 2019, стоимость которого варьируется от 694 900 до 954 900 рублей.
Модели Sonata и Tucson также подорожали на 15 тысяч рублей, а на 25 тысяч рублей стал дороже Creta. Отмечается, что компания повысила цены на автомобили 2019 модельного года.
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