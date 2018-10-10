Российский офис Renault объявил о начале приема заказов на новый кросс-седан Logan и обновленный Sandero Stepway.
Renault объявила цены на внедорожные версии Renault Logan и Sandero
10.10.2018 21:09
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Данные модели доступны для заказа по цене от 662 990 и 709 990 рублей соответственно. В продажу новинки поступят через несколько недель.
Renault Logan Stepway будет доступен 20 октября, а хэтчбек Sandero Stepway появится у дилеров в начале следующего месяца.
Седан Logan с пластиковым обвесом и высоким дорожным просветом будет конкурировать на рынке с отечественной Lada Vesta Cross.
У французской модели под капотом устанавливается 1,6-литровый 113-сильный ДВС. Также доступны версии с аналогичным по объему мотором, но у уже с более меньшей отдачей – 82 или 102 л.с.
С аналогичными двигателями предлагается и Sandero Stepway. Напомним, что презентация новинок состоялась на Московском международном автосалоне.
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