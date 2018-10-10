Renault объявила цены на внедорожные версии Renault Logan и Sandero

Российский офис Renault объявил о начале приема заказов на новый кросс-седан Logan и обновленный Sandero Stepway.

Данные модели доступны для заказа по цене от 662 990 и 709 990 рублей соответственно. В продажу новинки поступят через несколько недель.

Renault Logan Stepway будет доступен 20 октября, а хэтчбек Sandero Stepway появится у дилеров в начале следующего месяца.

Седан Logan с пластиковым обвесом и высоким дорожным просветом будет конкурировать на рынке с отечественной Lada Vesta Cross.

У французской модели под капотом устанавливается 1,6-литровый 113-сильный ДВС. Также доступны версии с аналогичным по объему мотором, но у уже с более меньшей отдачей – 82 или 102 л.с.

С аналогичными двигателями предлагается и Sandero Stepway. Напомним, что презентация новинок состоялась на Московском международном автосалоне.