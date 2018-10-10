Volkswagen Polo впервые стал лидером на авторынке Москвы

Опубликованы отчетные данные по продажам автомобилей на первичном рынке Москвы по итогам августа этого года.

За отчетный период москвичи приобрели 19,1 тыс. автомобилей, а этот результат превышает прошлогодний на 11,5%. Лидером на рынке Москвы впервые стал автомобиль Volkswagen Polo.

Седан разошелся тиражом в количестве 787 единиц, что больше на 24%, чем в сентябре 2017 года. На втором месте по объёмам продаж оказался KIA Rio.

Эта модель длительное время возглавляла рейтинг самых продаваемых в столице, но в сентябре её продажи просели на 31,5% и составили 754 ед.

Кроссовер Hyundai Creta стал третьим с результатом 692 проданных экземпляра, что на четыре процента больше.

Следом за кроссовером расположился седан Solaris. Его продажи составили 640 штук, а это на 26% меньше. В первой пятерке оказался Skoda Rapid (621 шт.; +11%), сообщает «Автостат».