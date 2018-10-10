Представители компании рассказали зарубежным журналистам рассказали о планах по обновлению модельного ряда.

Так, стало известно, что компания Opel готовит 8 новых и обновленных моделей, которые выйдут на рынок к 2020 году. Первые модели появится в следующем году.

Среди этих новинок станут Corsa и Vivaro, которые переживут смену поколений.

Последний автомобиль относится к сегменту коммерческих и после смены поколений он будет предлагаться в грузовой и пассажирской версиях.

К 2020 году появится и новинка из сегмента кроссоверов и внедорожников — Opel Mokka X.

Кроме этого, модельный ряд пополнится электрокаром, созданным на базе Opel Corsa, гибридным кроссовером Opel Grandland X, а также еще четырьмя моделями, которые получат гибридные и полностью электрические установки.