Представители компании рассказали зарубежным журналистам рассказали о планах по обновлению модельного ряда.
Компания Opel готовит 8 новых и обновленных моделей
10.10.2018 20:36
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Так, стало известно, что компания Opel готовит 8 новых и обновленных моделей, которые выйдут на рынок к 2020 году. Первые модели появится в следующем году.
Среди этих новинок станут Corsa и Vivaro, которые переживут смену поколений.
Последний автомобиль относится к сегменту коммерческих и после смены поколений он будет предлагаться в грузовой и пассажирской версиях.
К 2020 году появится и новинка из сегмента кроссоверов и внедорожников — Opel Mokka X.
Кроме этого, модельный ряд пополнится электрокаром, созданным на базе Opel Corsa, гибридным кроссовером Opel Grandland X, а также еще четырьмя моделями, которые получат гибридные и полностью электрические установки.
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