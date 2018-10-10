Что необходимо знать о подготовке и сдачи экзамена на получение прав в ГИБДД?

Сейчас ездить автомобилем хотят все. Но для того чтобы научится управлять ТС, прежде всего необходимо сдать на права, а, чтобы это сделать, следует изучить теорию и пройти практические занятия по вождению.

Теория – первая ступень на пути к получению прав водителя

Не секрет что теоретический экзамен является некой первой ступенью на пути, который ведет к получению прав на право вождения автомобилем. Теорию сначала проходят, а после и сдают, практически все учащиеся, которым необходимо получить водительские права в автошколах. Если вы знаете как подготовиться к такому экзамену, то сдать его можно без труда, причем с первого раза. Что для этого необходимо? Прежде всего:

следует основательно изучить ППД;

хорошо разбираться в основах безопасного управления машиной;

знать все основные законодательные нормы, которые применяются в сфере дорожного движения.

Что такое экзамен по теории?

По своей сути теоретический экзамен такого плана – это своего рода проверочное мероприятие, которое ученики автошкол выполняют письменно, или как вариант сидя за компьютером. Это делается для того чтобы можно было установить степень теоретических знаний правил вождения и поведения конкретного учащегося на дороге. Каждый экзаменационный вопрос в данном случае, дает возможность кандидату на получение прав, максимально приблизится к возможным ситуациям на дороге во время вождения автомобиля.

Что может помочь в освоении и изучении теории по вождению?

Очень многие потенциальные водители для изучения материала в этом направлении, успешно используют специальные электронные программы-симуляторы. Изучая теорию на таких устройствах, учащийся максимально близко подходит к аналогичной ситуации, которая будет с ним при сдаче испытания в ГИБДД. В данном симуляторе такое же количество вопросов, и такое же время на их решение как на настоящем экзамене. Также онлайн тестирование правил дорожного движения, по билетам, которые будут представлены в ГИБДД даст возможность кандидату контролировать свою успеваемость, и найти пробелы в своих знаниях.

После того как вы успешно сдадите теорию, не забывайте, что на протяжении трех последующих месяцев, вам придется преодолеть еще два этапа на пути к заветной водительской «корочке». Это прежде всего вождение на специальной площадке с выполнением отдельных фигур вождения, и езда непосредственно по городским улицам.

И только после успешной сдачи экзамена по формуле три в одном, вы сможете успешно присоединится к многомиллионной армии водителей!