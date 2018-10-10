Основные виды шумоизоляции автомобиля

На сегодняшний день шумоизоляция автомобиля является жизненно важной потребностью любого автомобилиста. Проникающий в салон шум крайне неблагоприятно влияет на здоровье человека, перегружая его слуховой орган. Продолжительное испытывание такого состояние может негативно повлиять на концентрацию водителя и снизить безопасность вождения. Шумоизоляция также будет неотъемлемой частью машины если водитель хочет установить в нее качественную аудиосистему.

Существует огромное количество причин возникновения шума в автомобиле. Это может быть, как вибрация от работы двигателя, так и различные вещи, находящиеся внутри салона. Издают заметный шум при своей работе механизмы выхлопа. Элементы подвески также распространяют вибрационные и шумовые колебания внутрь салона.

Современные и дорогостоящие модели машин, как правило, оборудованы новейшими шумоизоляционными системами. Однако подавляющее количество старых автомобилей как отечественного, так и иностранного производства зачастую сталкиваются с такой неприятной проблемой.

Материалы для шумоизоляции

Благодаря развитию технологий, сейчас на автомобильном рынке имеется масса современных материалов, позволяющих избавить салон автомобиля примерно от 70-80% всех поступающих посторонних шумов.

В качестве основы для шумоизоляции используют продукты, основанные на битумных смолах. Их применяют для изоляции пола, дверей, арок. Хорошо зарекомендовали себя достаточно эффективные вибропоглотители Bimast, Vibroplast, который также придают дополнительную защиту автомобилю от коррозии. Они в свою очередь имеют собственные подразделения на виды, различающиеся между собой по техническим характеристикам.

Выбор материала для проведения шумоизоляционных работ зависит в первую очередь от марки автомобиля, личных предпочтений его владельца и конечно же от имеющегося бюджета. Чтобы достичь оптимального результата по соотношению цена- качество рекомендуется обратиться за консультацией к профессионалам. Сделать шумоизоляцию автомобиля в Волгограде вам помогут специалисты компании http://shumoff34.ru/.

Использование в работе современных и качественных материалов позволяет автолюбителю практически полностью оградится от отвлекающегося шумного воздействия и полностью сосредоточиться на безопасном управлении транспортным средством.