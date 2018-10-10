Уникальный пикап ГАЗ «Вепрь Next» продают в Москве за 2,89 млн рублей

Московский дилерский центр продает пикап ГАЗ «Вепрь NEXT» с полным приводом. За этот уникальный автомобиль просят 2,89 миллиона рублей. Стоит отметить, что официально российский производитель не объявлял о продажах этой модели. Как удалось узнать порталу Wroom, полноприводный пикап производится по индивидуальному заказу.

ГАЗ «Вепрь NEXT» был показан на форуме «Армия-2017». Этот грузовик создан на базе ГАЗ-33088 «Садко». Под капотом установлен 4,4-литровый турбированый дизельный мотор мощностью 149 л.с.

У представленного в прошлом году прототипа грузовика клиренс составил 315 мм. Длина пикапа составляет 6 430 мм, а его полная масса 6,8 тонны.

Разработчики «Вепрь NEXT» считают, что такая модель идеально подходит для охотничьих хозяйств, газовой и нефтяной отрасли и других сфер, где требуются автомобили повышенной проходимости.

«Вепрь NEXT» оснащен жестко подключаемым передним мостом, самоблокирующимися дифференциалами на переднем и заднем мосту, механической лебедкой, а также остальными системами, которые будут необходимы на серьезном бездорожье.