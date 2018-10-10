Китайская марка разработала обновление для своего кроссовера Santa Fe 5, предлагающегося на рынке под брендом Laville.
Hawtai готовит обновление для клона Hyundai ix35 2010 года
10.10.2018 05:35
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Модель с изменениями уже заметили фотошпионы, благодаря чему стало известно, что кроссовер получит обновление. Кроссовер создавали на платформе Hyundai ix35 2010 года.
У обновленной модели появились новые бамперы, иная решетка радиатора, а также обновленная оптика.
Ожидается, что в моторной гамме изменений не произойдет и под капотом по-прежнему будут устанавливать полуторалитровый турбированный двигатель с отдачей 145 л.с.
В паре с двигателем будет работать пятискоростная механическая КП или 4-ступенчатый автомат. На рынок обновленный Santa Fe 5 выйдет до конца года.
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