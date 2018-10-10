Rolls-Royce может сделать гибридную версию кроссовера Cullinan

Электрификация автомобилей это одно из новых и необходимых для производителей направлений в связи с жесткими экологическими стандартами.

В компании Rolls-Royce уже рассматривают возможность выпуска новой гибридной модели, которой станет версия кроссовера Cullinan.

В компании считают, что использование гибридной установки позволит не только соответствовать экологическим нормам, но и увеличить мощность автомобиля.

Напомним, что под капотом первого кроссовера Rolls-Royce устанавливают 12-цилиндровый двигатель объёмом 6,75 литра, оснащенный двумя турбокомпрессорами.

Отдача силового агрегата составляет 563 л.с. при 850 Нм кутящего момента. Расход топлива — 15 литров при движении в смешанном цикле.