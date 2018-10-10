Land Rover соберет особую версию Defender в магазине мужской одежды

Land Rover в магазине одежды выставит для демонстрации особый внедорожник Defender, который получил длинное название Selfridges Edition Defender Works V8.

Эта версия автмообиля создана в единственном экземпляре и в компании решили ее выставить на показ в популярном магазине Лондона – Selfridges.

Но для того, чтобы машина попала в магазин специалистам компании пришлось ее полностью разобрать и занести в таком состоянии в помещение.

Для этого использовали окно на высоте, были выставлены строительные леса, на которые автомобиль по частям подавали автокраном. После автомобиль будет собран в помещении.

Land Rover Defender Selfridges Edition Defender Works V8 создан в одном экземпляре и у него установлен пятилитровый мотор мощностью 405 л.с.

Трансмиссия у рамного внедорожника автоматическая от компании ZF, а привод полный. В основе эксклюзива лежит Defender 110 Pick Up 2016 года.

Особенностью версии можно назвать желтый капот, выкрашенный в фирменный цвет магазина, складное лобовое стекло и двери в половину высоты машины.