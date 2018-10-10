Hyundai представила новый хэтчбек Hyundai Santro

Новый Hyundai Santro получил следующие размеры: длина – 3 610 мм, ширина – 1 6 45 мм, высота – 1 560 мм, колесная база – 2 400 мм.

По заявлению автопроизводителя автомобиль построен на новой платформе. В базовой версии Santro будет устанавливаться подушка безопасности для водителя, АБС, а в качестве опции можно заказать мультимедийную систему с сенсорным экраном.

Также для автомобиля будет доступна камера заднего вида и дефлекторы для заднего дивана. Стоит отметить, что для индийского рынка базовая комплектация Atos является богатой, так как подушки безопасности и АБС в стране не является обязательным.

Мотор для сити-кара будет только один – 1,1-литровый 69-сильный бензиновый ДВС. Трансмиссия механическая или роботизированная. Цены на Hyundai Santro пока не объявили. По предварительным данным стоимость будет около 5 тысяч долларов.