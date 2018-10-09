Компания Inkas представила бронированную «маршрутку»

Специалисты канадской компании Inkas, которые специализируются на создании бронированных машин, представили свой новый проект – бронированная «маршрутка».

В частности, компания подготовила машину, которая может быть использована как бронетранспортер, либо автомобиля медицинской эвакуации.

Новым проектом Inkas стал многоцелевой внедорожник, способный участвовать в проведении спасательных операций в районах, куда добраться с помощью обычных транспортных средств будет сложно.

Броневик Inkas Superior APC/AMEV может перевезти 14 человек, шесть раненых и двух членов экипажа. При необходимости внедорожную бронированную машину можно укомплектовать спецоборудованием типа тепловизором, системой ночного видения и другое.

Весит машина 15 тонн, а в движение ее приводит шестицилиндровый двигатель объёмом 8,7 литра. Его мощность составляет 330 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 1 286 Нм.

В паре с двигателем работает пятискоростная коробка Alison 3000 и система привода на обе оси. Максимальная скорость Superior APC/AMEV – 130 км/ч.