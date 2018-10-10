BMW официально объявила цены на новый седан BMW 3-серии‍

Самый популярный седан баварской компании после смены поколений появится на российском рынке в марте 2019 года, но российский офис компании уже назвал цены на модель.

BMW 3-Series в России будет доступен в комплектациях 320d, 320d xDrive и 330i. Базовая версия будет предлагаться по цене от 2 580 000 руб., что на 190 тыс. рублей дороже, чем текущая версия седана. Самая дорогая BMW 3-Series обойдётся в 2 870 000 рублей.

На старте продаж новый седан будет доступен с двумя моторами, а это 2,0-литровый 258-сильный бензиновый мотор и 2,0-литровый 190-сильный дизельный агрегат. Все версии будут комплектоваться 8-ступенчатой трансмиссией.

В базовой комплектации седан оснащен круиз-контролем, функцией Start/Stop, парктроником и климат-контролем. В качестве опии можно заказать пакет M Sport, в который входит спортивная подвеска и усиленная тормозная система. Напомним, презентация новой BMW 3-Series состоялась на Парижском автосалоне.