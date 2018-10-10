Пикап Mercedes-Benz X-Class получит три оси

Ателье Carlex Design представило на эскизах и рендерах свой новый проект на базе пикапа от Mercedes-Benz.

Польские тюнеры решили стандартный Mercedes-Benz X-Class переделать в шестиколесный. Для этого уже подготовили материалы и создали не только эскизы, но также и компьютерные рендеры. Над проектом уже начали работать.

Эксклюзивный автомобиль получил название X-Class Exy 6×6. В нем установят дополнительный задний мост, расширители колёсных арок, новый капот, иные бампера и лебедку.

Также стоит отметить, что во внедорожнике будет увеличен дорожный просвет и мощность мотора. Когда Mercedes-Benz X-Class Exy 6×6 покажут публике пока неизвестно, также пока не сообщают о цене нового проекта.