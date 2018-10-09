Об отзывной кампании на территории РФ сообщает Росстандарт.
Mazda в России отзывает более 20 тысяч автомобилей Mazda 6
09.10.2018 16:40
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В сообщении ведомства говорится о необходимости отправить на сервис более 20 тысяч автомобилей Mazda 6, которые были реализованы на российском рынке в период с июня 2002 года по декабрь 2008 года.
В 20 891 автомобиле есть вероятность некорректного срабатывания фронтальных подушек безопасности водителя и пассажиров из-за влияния влажности.
В связи с этим есть риск травмирования людей в салоне автомобиля в случае дорожно-транспортного происшествия металлическими осколками от подушки безопасности.
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