Mazda в России отзывает более 20 тысяч автомобилей Mazda 6

В сообщении ведомства говорится о необходимости отправить на сервис более 20 тысяч автомобилей Mazda 6, которые были реализованы на российском рынке в период с июня 2002 года по декабрь 2008 года.

В 20 891 автомобиле есть вероятность некорректного срабатывания фронтальных подушек безопасности водителя и пассажиров из-за влияния влажности.

В связи с этим есть риск травмирования людей в салоне автомобиля в случае дорожно-транспортного происшествия металлическими осколками от подушки безопасности.