Audi привезла в Россию версию седана Audi A8 с новым мощным двигателем

На российском рынке стартовал прием заказов на самую мощную версию нового седана Audi A8 с четырёхлитровым мотором мощностью 460 л.с.

Дилеры марки начали принимать заказы на A8 60 TFSI. Эта модификация оснащена гибридной силовой установкой на базе 4,0-литрового ДВС V8 и системой полного привода quattro.

460-сильная силовая установка и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач позволяют разгонятся седану до первой «сотни» менее чем за 5 секунд.

Базовая версия A8 60 TFSI в РФ стоит от 7 610 000 рублей. Также предлагается и удлиненная модификация — A8 L 60 TFSI, которую оценили в 8 100 000 рублей.

В базовой версии новинки уже есть светодиодные фары, электропривод крышки багажника и рулевой колонки. Также седан оснащен мультимедийной системой с сенсорным экраном, LTE и голосовым управлением.

За дополнительную плату предлагается система ночного видения, аудиосистема Bang & Olufsen, а также ассистент парковки.