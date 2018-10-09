Названы российские цены на кроссовер Subaru Forester пятого поколения‍

Кроссовер нового поколения уже скоро появится на российском рынке, а презентация модели для нашей страны состоялась в середине прошлого месяца.

В Сети между тем появились предварительные цены на Subaru Forester для России. Сейчас предшественник кроссовера доступен по цене от 1 679 000 рублей, тогда как новая генерация станет доступна для покупки за 1,93 млн рублей в базовом исполнении.

Топовый вариант получит ценник около 2,55 млн рублей. Автомобиль Subaru Forester после смены поколений предложат в шести доступных комплектациях.

Отдельно отметим, что стоимость кроссовера не была озвучена производителем официально, а информацию о ценах узнали российские журналисты.

Дата старта продаж Subaru Forester также не была объявлена, но ожидается, что модель появится в продаже в ближайшее время.